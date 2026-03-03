Le loueur TrueNoord a livré à Nexus Airlines un Dash 8-400 de De Havilland Canada remis à neuf dans le cadre du programme « OEM Refurbishment Program » de l’avionneur canadien, après des travaux de modification réalisés dans ses installations de Calgary.

L’appareil a été placé auprès de la compagnie régionale australienne sous contrat de leasing opérationnel de longue durée.

Il s’agit ainsi du quatrième Dash 8-400 fourni par TrueNoord à Nexus Airlines, qui continue de structurer sa flotte autour de ce turbopropulseur.

Lancé en 2023, l’« OEM Refurbishment Program » de De Havilland vise à proposer des appareils offrant un niveau de fiabilité proche du neuf, avec des améliorations personnalisées (cabine, systèmes), à un coût d’acquisition/locatif optimisé pour les opérateurs régionaux.

Pour rappel, le dernier Dash 8-400 a été produit en 2021.