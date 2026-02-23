Airbus Helicopters vient de présenter deux concepts d’hélicoptères destinés à répondre aux besoins du programme Next Generation Rotorcraft Capability (NGRC) de l’OTAN, futur hélicoptère moyen multi‑rôle de nouvelle génération.

Les propositions de l’hélicoptériste européen reposent sur deux architectures distinctes. La première s’inscrit dans la lignée des hélicoptères militaires actuels, plus conventionnelle, avec un rotor principal optimisé, des performances accrues et une capacité multi‑mission. Le second concept repose quant à lui sur un girodyne. Il reprend ainsi les travaux menés sur les démonstrateurs X3 puis RACER (Rapid And Cost-Efficient Rotorcraft), dont les essais ont permis de valider des vitesses supérieures à celles des hélicoptères classiques (vitesse de croisière très supérieure à 400 km/h). Les deux concepts présentent cependant des similarités au niveau de la cellule.

« Nous voulons nous assurer que l’Europe soit en mesure de proposer une plateforme qui réponde au mieux aux besoins de nos partenaires militaires en termes d’accessibilité, d’efficacité opérationnelle et de disponibilité maximale, tant pour l’hélicoptère conventionnel que pour l’aéronef à voilure tournante à grande vitesse. Ces deux concepts constituent une base pour poursuivre les échanges avec nos partenaires militaires sur leur vision et leurs besoins en matière d’opérations militaires futures », a déclaré Bruno Even, le PDG d’Airbus Helicopters.

Les deux concepts sont développés en partenariat avec Collins Aerospace et Raytheon (groupe RTX), ainsi qu’avec MBDA. Chaque partenaire intervient dans son domaine de compétence, notamment la conception hélicoptère, l’intégration de systèmes, la connectivité, l’avionique, les capteurs et les armements. Les plateformes partagent une architecture ouverte et modulaire destinée à faciliter la production, la maintenance, l’intégration de nouveaux équipements et les évolutions futures, avec un haut degré de connectivité et des communications résilientes, en conformité avec les standards OTAN.

Pour rappel, le programme NGRC vise à développer, à horizon 2035‑2040, un nouvel hélicoptère de transport multi‑rôle pour remplacer les flottes telles que les NH90, Cougar/Super Puma ou encore AW101. L’étude de concept confiée par l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA) en juillet 2024 a retenu trois industriels (Airbus Helicopters, Leonardo et Lockheed Martin/Sikorsky) pour proposer jusqu’à deux concepts chacun. La France, l’Allemagne, le Royaume‑Uni, les États‑Unis, l’Irlande et l’Italie sont ainsi associés au projet via les différents industriels impliqués.