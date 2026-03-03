La compagnie américaine Delta Air Lines annonce la nomination de Matt Long au poste de directeur général pour l’Europe et l’Afrique. Il sera basé à Amsterdam.

Matt Long pilotera la coordination des initiatives commerciales, opérationnelles et liées à l’expérience client sur 35 marchés européens et africains, en étroite collaboration avec les équipes régionales de Delta et ses partenaires de joint-venture chez Air France-KLM et Virgin Atlantic, afin de soutenir les ambitions commerciales à long terme de la compagnie.

Il contribuera également à l’élaboration de grands projets d’infrastructure et de modernisation dans les principaux hubs de Delta à Amsterdam, Paris-Charles de Gaulle et Londres Heathrow, tout en pilotant la transformation de l’expérience client en Europe et en Afrique.

Delta Air Lines rappelle que l’Europe et l’Afrique demeurent des régions essentielles d’un point de vue stratégique, générant une part significative de la demande long-courrier et des revenus premium de la compagnie.

Le réseau transatlantique de Delta Air Lines compte désormais plus de 100 vols quotidiens en période de pointe entre les États-Unis, l’Europe et l’Afrique.

Matt Long a intégré Delta en 2013. Il était précédemment à la tête de l’équipe International Customer Experience Integration & Strategy de la compagnie d’Atlanta.