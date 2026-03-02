Avelo Airlines a repoussé de 2027 à 2028 la livraison de son premier Embraer E195‑E2, a indiqué un porte-parole de la compagnie américaine sur la chaîne NBC Connecticut.

Ce report doit ainsi permettre à la compagnie low‑cost basée à Houston de bénéficier de plus de temps pour adapter ses systèmes internes, ses procédures et la formation de ses équipages à l’introduction du nouveau type d’appareil.

Lancée en 2021, Avelo exploite aujourd’hui une flotte constituée de près d’une vingtaine de Boeing 737‑700 et 737‑800 déployés vers des aéroports secondaires. Le transporteur poursuit actuellement un processus de restructuration avec un recentrage de ses activités autour de ses bases les plus rentables (New Haven, Philadelphie, Charlotte et Lakeland) et ses avions les plus efficaces (flotte de 737-700 en cours de retrait).

La jeune compagnie aérienne américaine avait signé un contrat avec l’avionneur brésilien en septembre 2025 pour 50 E195-E2 fermes, avec des droits d’achat pour 50 exemplaires supplémentaires. Les livraisons devaient alors débuter au premier semestre 2027. Il s’agit par ailleurs du premier contrat portant sur des appareils de la famille E2 par une compagnie américaine.