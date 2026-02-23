On en sait désormais un peu plus sur le projet d’Embraer et Adani Defence & Aerospace, filiale du conglomérat indien fondé par Gautam Adani concernant les avions commerciaux. Les deux partenaires entendent désormais poser une ligne d’assemblage final (FAL) d’E175 en Inde dans le cadre du programme Regional Transport Aircraft (RTA).

Un nouveau protocole d’accord « renforcé » a ainsi été formalisé à New Delhi le 21 février en présence du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et du ministre indien du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal.

Cet accord vient ainsi confirmer celui qui avait été dévoilé fin janvier, Embraer et Adani prévoyant déjà d’établir une ligne d’assemblage en Inde, suivie d’une augmentation progressive du taux d’indigénisation, en soutien au programme indien RTA.​..