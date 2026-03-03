Pilatus a bouclé son exercice 2025 avec de solides résultats financiers, même si l’année dernière a été qualifiée d’« exceptionnellement difficile » avec la forte volatilité des droits de douane américains, la chute brutale du dollar et les perturbations des chaînes d’approvisionnement.

L’avionneur suisse a réalisé un chiffre d’affaires de 1,672 milliard de francs suisses (1,633 milliard en 2024), dégagé un résultat d’exploitation de 170 millions de francs suisses (en recul d’environ 30% sur un an) et a engrangé des commandes pour une valeur de 1,869 milliard de francs suisses (2,193 milliards en 2024). Son carnet de commandes atteint désormais 2,958 milliards de francs suisses.

Pilatus a ainsi livré un total de 147 appareils l’année dernière : 82 PC-12, 50 PC-24, 14 PC-21 et 1 PC-7 MKX (153 l’année précédente).

« Le volume élevé et constant de commandes en cours témoigne de la confiance que nous accordent nos clients et nous rassure pour les années à venir. Les opportunités l’emportent nettement sur les risques et Pilatus maintient le cap, malgré les turbulences de l’année écoulée. Solide, innovante et dotée d’une vision claire, l’entreprise reste résolument tournée vers ses clients » a expliqué Markus Bucher, le PDG de Pilatus.

Pilatus rappelle par ailleurs qu’il a remporté d’importantes commandes dans le secteur de l’aviation gouvernementale. La Force aérienne et spatiale royale néerlandaise a notamment commandé huit PC-7 MKX, simulateurs inclus. L’armée de l’Air et de l’Espace française (AAE), via la DGA, a également commandé 23 PC-7 MKX pour la formation élémentaire de ses futurs pilotes, et en fin d’année, la Force aérienne belge a également opté pour 18 PC-7 MKX, systèmes d’entraînement inclus.

Son activité liée à l’aviation d’affaires a plus souffert, avec des retards de livraisons, mais toujours marquée par une forte demande pour les PC-12 et pour son jet PC-24.

Enfin, l’avionneur de Stans indique avoir créé 352 emplois à temps plein en 2025, dont 254 en Suisse.