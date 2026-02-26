La visite du chancelier allemand Friedrich Merz à Pékin n’aura pas beaucoup fait évoluer les choses. La Chine prévoit de commander « jusqu’à 120 appareils supplémentaires » à Airbus, sans plus de détails, une annonce qui ressemble à s’y méprendre au protocole d’accord esquissé lors du voyage d’Emmanuel Macron en Chine en décembre dernier…
Rolls-Royce : la division Civil Aerospace tire la croissance en 2025
La division Civil Aerospace de Rolls-Royce a constitué l’un des principaux moteurs de la performance...