SR Technics annonce avoir signé un nouvel accord pluriannuel avec un important transporteur nord-américain pour la maintenance lourde de ses moteurs CFM56-7B (Boeing 737 NG).

L’identité de l’opérateur n’a pas été précisée, mais il devrait s’agir d’une très importante compagnie low-cost américaine.

La société MRO suisse souligne que cette nouvelle entente consolide son empreinte en Amérique du Nord et s’appuie sur son expérience de longue date sur les moteurs de CFM International.

« Nous attachons une grande importance à nos relations avec nos clients et à la confiance qu’ils placent en nos compétences. Nos équipes sont conscientes de tous nos engagements et sont prêtes à répondre à chaque demande », a déclaré Owen McClave, le PDG de SR Technics.

« L’expansion de notre engagement à long terme en Amérique du Nord représente une étape importante pour consolider notre présence régionale et accompagner les opérateurs avec des solutions MRO fiables pour leurs moteurs » a-t-il ajouté.