Delta Air Lines a annoncé avoir récemment exercé des options pour 34 Airbus A321neo supplémentaires dans le cadre du renouvellement de sa flotte moyen-courrier.

Les livraisons débuteront en 2029. Avec cette opération, les engagements de la compagnie aérienne d’Atlanta sur l’A321neo atteignent les 189 appareils, dont 92 déjà en service et 97 en commandes fermes.

Delta conserve par ailleurs 36 options additionnelles pour ce type d’appareils. Les nouveaux monocouloirs seront motorisés par des PW1100G-JM de Pratt & Whitney.

Pour rappel, la compagnie aérienne américaine avait également signé un nouvel accord avec Airbus fin janvier afin d’intégrer seize A330-900 et quinze A350-900 supplémentaires à partir de 2029. Sa flotte de gros-porteur long-courrier comprendra ainsi 55 A330neo et 79 A350 – dont vingt dans leur version -1000, qui seront livrés à partir de 2027.