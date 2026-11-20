Tassili Travail Aérien (TTA) a pris livraison de deux Cessna SkyCourier équipés pour les missions aéromédicales. Ces appareils sont les premiers exemplaires du nouvel avion utilitaire de Textron Aviation à entrer en service en Afrique.

Filiale du groupe public pétrolier et gazier Sonatrach, TTA les affectera au transport de passagers et aux évacuations sanitaires pour le secteur énergétique algérien.

Les deux appareils ont rejoint l’Algérie le 2 novembre et seront basés à Alger et à Hassi Messaoud.

Ces Cessna SkyCourier sont équipés du système motorisé d’évacuation sanitaire LifePort PLUS, permettant une reconfiguration rapide entre transport de passagers, fret et missions médicales.

Selon Textron Aviation, l’opérateur algérien devient également le premier client à mettre en service des SkyCourier dotés de ce système aéromédical certifié.