Phoenix Aviation Capital, Flair Airlines et Avia Solutions Group ont conclu un accord établissant une coopération commerciale stratégique combinant l’ensemble de leurs domaines d’activité. L’objectif est « d’exploiter des opportunités qui profitent aux capacités de location de Phoenix, aux besoins opérationnels de Flair et aux capacités d’Avia Solutions Group en matière de services aéronautiques.

Le loueur Phoenix va ainsi collaborer avec Flair et ASG pour faciliter la mise à disposition d’appareils, aussi bien pour les besoins de la compagnie canadienne que ceux des compagnies du groupe ACMI irlandais. ASG, de son côté, va collaborer avec Flair pour identifier et fournir des capacités supplémentaires, mais aussi des services techniques aéronautiques : services charters, maintenance, ingénierie.

« Nous sommes ravis d’établir cette relation stratégique avec Avia Solutions Group. Leur plateforme mondiale et leur expertise opérationnelle nous donnent accès à des ressources et des capacités supplémentaires qui permettront de répondre à l’évolution des besoins commerciaux de Flair et de soutenir ses futurs projets de croissance », a commenté Len Corrado, directeur général de Flair Airlines.