Ethiopian Airlines a confirmé la conversion en commandes fermes de six Boeing 787-9 le 21 avril, des appareils initialement en options dans le cadre de son accord de 2023 avec l’avionneur américain. Cette commande portaient alors sur jusqu’à 67 appareils (avec 11 787-9 et 20 737 MAX fermes).

La compagnie porte-drapeau éthiopienne avait par ailleurs officialisé en janvier dernier une commande distincte de neuf 787-9 supplémentaires, des appareils livrables entre 2031 et 2033. Les six nouveaux exemplaires sont attendus plus tôt, à partir de 2028.

Ethiopian aligne déjà 29 Dreamliner (19 787-8 et 10 787-9). Les 787-8 sont motorisés en Trent 1000 de Rolls-Royce, les 787-9 étant pour leur part équipés de GEnx de GE Aerospace.