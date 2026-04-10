Les livraisons d’avions commerciaux d’Airbus reprennent de la vigueur en mars. L’avionneur européen a livré 60 avions à 38 clients le mois dernier, portant le total du premier trimestre à 114 appareils, selon les données mensuelles publiées le 9 avril.

Ces chiffres marquent une nette accélération par rapport aux 19 livraisons du mois de janvier et aux 35 de février, mais restent encore en retrait par rapport au début de l’année dernière, l’avionneur restant encore victime des tensions dans la chaîne d’approvisionnement et plus particulièrement au niveau des moteurs GTF de Pratt & Whitney pour ses deux familles de monocouloirs.

Airbus a ainsi livré un total de 49 monocouloirs (8 A220 et 41 appareils de la famille A320neo), avec notamment 24 A321neo et un ACJ320neo destiné à un client privé.

Sur le segment des avions gros-porteurs long-courriers, l’avionneur a livré 3 A330neo et 8 A350.

On notera en particulier que les livraisons destinées à des compagnies aériennes du Golfe se sont maintenues au mois de mars malgré le conflit touchant la région, avec 3 A350-900 livrés à Emirates ainsi qu’un A321neo et un A350-1000 livrés à Etihad.

Une très forte dynamique au niveau des ventes d’avions commerciaux

Du côté de commandes, le mois de mars a été particulièrement chargé avec 331 nouveaux appareils enregistrés au carnet.

Parmi ces contrats figurent les 20 A350F pour la compagnie américaine Atlas Air, les 101 nouveaux appareils de la famille A320neo pour China Eastern (83 A321neo et 18 A320neo), ainsi que des commandes importantes de la part de Delta Air Lines (34 A321neo, 16 A330-900 et 15 A350-900) et de NAS Aviation Services (77 A321neo et 23 A320neo). Airbus a également enregistré deux commandes de 10 A220-300 chacune pour des clients non identifiés.

En revanche, l’avionneur a subi l’annulation de 10 A220-100 destinés au projet Odyssey Airlines, une commande datant de 2011, sous l’ère Bombardier.

Airbus a désormais vendu 408 appareils depuis le début de l’année (398 en commandes nettes avec les annulations), propulsant son backlog à un nouveau record historique. Le numéro un mondial des avions commerciaux doit désormais livrer un total de 9 037 appareils (au 31 mars).