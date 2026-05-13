Safran Electronics & Defense a signé un accord de partenariat stratégique avec la société turque Baykar dans le domaine des drones (UAV) et les systèmes intelligents. L’accord, conclu lors du salon SAHA 2026 à Istanbul, porte sur le co-développement de solutions intégrées combinant capteurs optroniques, systèmes de navigation et capacités d’armement guidé, destinées aussi bien aux plateformes de drones de Baykar qu’aux opérations air-sol.

Safran précise que l’un des éléments clés de cette coopération est l’intégration de son système électro-optique de pointe Euroflir sur les drones TB2 de Baykar, renforçant significativement leurs capacités de surveillance, de reconnaissance et de ciblage.

« L’intégration de nos systèmes optroniques Euroflir ainsi que de nos technologies de positionnement, de navigation et de synchronisation de pointe à bord des drones TB2 de Baykar marque une nouvelle étape en matière de performance opérationnelle » a déclaré Alexandre Ziegler, Directeur de l’activité Défense de Safran Electronics & Defense.

Le Bayraktar TB2 est un drone MALE (Medium Altitude Long Endurance) de 700 kg (emport maximal de 150kg) disposant d’une autonomie de plus de 20h. Son altitude opérationnelle est de 16000 pieds. Baykar rappelle que sa plateforme a été déployée sur de nombreux théâtres d’opérations (Karabakh, Libye, Syrie, Ukraine…), totalisant plus de 1,250 million d’heures de vol en opération.