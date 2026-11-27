L’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) a annoncé le 22 novembre que son 27e Airbus A400M avait été réceptionné par la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy le 18 novembre. L’appareil est mis en œuvre par l’escadron de transport 4/61 « Béarn ».

Le communiqué du ministère des Armées confirme qu’il vise une flotte de 34 appareils du même type à l’horizon 2027, en route vers les 37 exemplaires pour fin 2028, conformément à la LPM 2024-2030.

Pour rappel, la France réceptionnera aussi 4 autres exemplaires d’ici 2029, des livraisons anticipées qui avaient été officialisées au salon du Bourget en juin 2025 dans le cadre d’un accord avec Airbus et l’OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d’armement).