Tout aura été très vite. Le groupe Norse Atlantic a annoncé qu’il avait déposé une demande de mise en faillite pour sa filiale norvégienne, Norse Atlantic Airways AS, auprès du tribunal de district d’Agder, le 27 novembre. Quelques heures auparavant, il avait indiqué avoir reçu des avis de résiliation de la part de ses loueurs concernant l’ensemble de sa flotte de douze Boeing 787-9, avis dont il conteste la validité.

Le groupe explique qu’il n’a pas encore réussi à sécuriser un financement suffisant pour répondre à ses besoins de trésorerie à court terme. Au vu de sa situation et des avis de résiliation reçus, il a estimé « qu’il n’existait plus de fondement permettant à [la filiale opérationnelle norvégienne] de poursuivre ses activités ». Un administrateur judiciaire sera désigné et chargé de gérer la suite de la procédure.

« Le conseil d’administration de Norse Atlantic Airways AS a pris la décision difficile de déposer le bilan, malgré les efforts considérables déployés par la société et le groupe pour trouver une solution », explique Eivind Roald, PDG de Norse Atlantic.

La demande de faillite ne concerne ni le groupe, ni la filiale opérationnelle britannique, auprès de laquelle cinq des douze 787-9 sont enregistrés. « Le conseil d’administration, la direction et les conseillers de la société cotée Norse Atlantic ASA [le groupe, ndlr] et de la filiale britannique s’efforcent de trouver une solution permettant à la partie restante de l’entreprise de poursuivre ses activités », poursuit Eivind Roald.

Le groupe avait annoncé le 25 novembre qu’il se trouvait dans une situation critique et avait besoin d’un financement d’urgence pour pouvoir poursuivre ses activités, envisageant également la possibilité d’un rachat. Il avait dès lors indiqué que la faillite était envisagée si les négociations en cours n’aboutissaient pas. Le 26 novembre, le groupe a suspendu tous ses vols, avant d’annoncer le 27 novembre qu’il avait reçu des avis de résiliation des loueurs pour toute sa flotte de 787.

Actuellement, les douze 787-9 sont immobilisés et certains doivent rejoindre les installations de Teruel. Le contrat ACMI conclu avec Pakistan International Airlines est également suspendu ; le premier des deux appareils prévus avait été livré et avait débuté ses vols vers le Royaume-Uni mais PIA a dû rétablir ses opérations en 777 vers le pays le 26 novembre.