FTL Airlines, compagnie aérienne française spécialisée dans le fret long-courrier, a pris livraison de son premier Airbus A330-300P2F. L’appareil a effectué son premier vol commercial entre Paris et Hanoï (Vietnam) le 20 novembre.

L’appareil (MSN 713, F-HFGO, Trent 700) est loué auprès de JPA n° 399/400/401, une société ad hoc (SPC, Special Purpose Company) gérée par la société japonaise JP Lease Products & Services Co., Ltd., basée à Tokyo.

« Nous sommes très heureux d’intégrer ce deuxième A330 qui sera prochainement suivi d’autres appareils de cette famille et rejoint en 2027 par des A321. Je tiens à remercier l’ensemble des équipes qui se sont mobilisées pour ce lancement », a déclaré Antoine Ferretti, le PDG de FTL Airlines.

La compagnie française disposait déjà d’un A330-200 en configuration « E-Class » (STC Avensis, sans porte cargo sur le pont principal). L’A330-300P2F, issu du programme de conversion d’EFW, peut transporter jusqu’à 62 tonnes de charge marchande.

Pour rappel, FTL Airlines a été fondée en 2022 par le groupe Vallair, aux côtés de FTL Group, société spécialisée dans le transport, la logistique et l’affrètement. La compagnie se concentre sur le transport de marchandises liées au commerce électronique entre l’Asie et l’Europe.