Group Engine Management GmbH (GEM), filiale du groupe Lufthansa, et la société texane BeauTech Power Systems (BeauTech) ont signé un accord-cadre visant à faciliter de futures opérations de leasing de moteurs entre les deux sociétés.

Cet accord de 10 ans, qui fait suite à plusieurs mois de collaboration entre les deux parties, doit permettre de conclure plus rapidement des contrats individuels de location de moteurs, dans un contexte particulièrement tendu sur les temps de visite en atelier et la disponibilité des moteurs de remplacement.

Les moteurs concernés comprennent particulièrement les CF34, CFM56, GTF et LEAP.

GEM est chargée de l’affectation, de la coordination de la maintenance et de la supervision du cycle de vie des moteurs au sein de l’ensemble des compagnies aériennes du groupe Lufthansa.