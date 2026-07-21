Luxair continue de bâtir pas à pas sa future flotte de 737 MAX. La compagnie luxembourgeoise a converti en commande ferme les deux options qu’elle détenait sur des Boeing 737-10, le 21 juillet au salon de Farnborough, et a sécurisé de nouvelles options sur deux appareils supplémentaires.

Sa commande initiale pour le 737-10 remonte à 2024 et portait déjà sur deux appareils (et les deux options désormais converties). Lorsque tous les appareils en commande ferme auront été livrés, Luxair devrait compter huit 737-8 et quatre 737-10. Trois des 737-8 sont déjà en service.

« Alors que nous poursuivons notre croissance, offrir une expérience passager exceptionnelle reste au cœur de chacune de nos décisions concernant la flotte. Le Boeing 737-10 nous apporte la capacité supplémentaire, l’efficacité opérationnelle et la flexibilité dont nous avons besoin pour répondre à la demande future, tout en maintenant les normes élevées de qualité, de confort et de service que nos clients attendent de Luxair », commente Gilles Feith, son PDG. « Parallèlement, les droits d’achat supplémentaires nous assurent une précieuse flexibilité stratégique, nous permettant d’adapter notre flotte en fonction des évolutions futures du marché et de la demande des clients. »

Les 737-10 devraient être configurés avec 213 sièges.