Fuji Dream Airlines a passé une nouvelle commande auprès d’Embraer, portant sur l’acquisition de deux E175. Les appareils figurent déjà au backlog de l’avionneur brésilien mais il a attendu le salon de Farnborough pour révéler l’identité de leur cliente.

Les livraisons doivent intervenir en 2027 et 2028. Embraer souligne également que les E175 seront aménagés en configuration monoclasse de 84 places.

« FDA exploite actuellement une flotte de quinze Embraer, composée de deux E170 et de treize E175. L’arrivée de ces nouveaux appareils nous permettra d’augmenter notre capacité et contribuera à renforcer encore davantage notre réseau reliant les différentes régions du Japon », a précisé Shunsuke Honda, président de Fuji Dream Airlines.