Boeing a annoncé le 21 juillet avoir reçu sa toute première commande directe de la part d’Uganda Airlines. La compagnie africaine s’est en effet engagée à acquérir quatre 737-8 et quatre 787-9.

Les appareils permettront à la fois de renouveler la flotte de la compagnie et de soutenir sa croissance. Elle exploite aujourd’hui quatre CRJ-900, un 737-800 et deux A330-800.

Les 737 MAX devraient être affectés à la desserte de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde, tandis que les Dreamliner lui permettront d’étoffer son réseau long-courrier vers l’Europe et l’Asie, tout en augmentant ses capacités vers le Moyen-Orient.

« Cet accord avec Boeing marque une étape décisive dans le parcours de croissance d’Uganda Airlines et dans notre ambition générale de faire d’Entebbe une plaque tournante aérienne stratégique pour la région », commente Ato Girma Wake, PDG d’Uganda Airlines. « Ces appareils renforceront notre capacité à relier plus efficacement l’Ouganda aux marchés régionaux, continentaux et internationaux (…). »