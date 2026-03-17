Le groupe Juneyao, maison mère de deux compagnies aériennes chinoises, a signé un accord exclusif avec Lufthansa Technik pour la maintenance complète de ses moteurs de monocouloirs. L’accord couvre plus de 40 interventions sur les moteurs CFM56-5B (famille A320) de Juneyao Air, compagnie historique du groupe, et sur les CFM56-7B (famille 737 NG) de 9 Air, sa filiale low-cost.

Le contrat comprend une gamme de services incluant la révision, la surveillance de l’état des moteurs et le conseil en ingénierie. Il s’agit du plus important engagement de Lufthansa Technik en matière de services moteurs en Chine.

Les révisions seront réalisés dans l’atelier moteurs de Lufthansa Technik à Hambourg (Allemagne).

Ce nouveau partenariat s’appuie sur plus d’une décennie de collaboration fructueuse entre Lufthansa Technik et le groupe Juneyao dans de nombreux domaines de services, notamment la maintenance de composants individuels et les services mobiles de moteurs.