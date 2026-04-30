Liebherr Aerospace renforce sa position sur le programme A350. L’équipementier allemand annonce avoir livré le premier train d’atterrissage avant destiné à l’A350F d’Airbus.

Liebherr fournissait déjà le train avant de la version passager de l’A350, mais explique que la version cargo a nécessité des adaptations. En effet, en lien avec les missions particulières, l’appareil en lui-même a été doté d’un système d’alerte de basculement arrière, développé par Airbus et qui évalue l’équilibre de l’appareil au sol lors des opérations de chargement du pont principal par la porte de soute arrière, en se basant sur la charge supportée par le train d’atterrissage avant. Liebherr a conçu le capteur de pression électronique, intégré à la vanne de commutation, capable de surveiller en continu la pression interne de l’amortisseur.

Le train d’atterrissage avant est développé, testé et fabriqué sur le site historique de Lindenberg.

« En tant que concepteur fort de plus de six décennies d’expérience et fournisseur de longue date du train d’atterrissage avant de l’Airbus A350, nous sommes fiers de contribuer à la sécurité opérationnelle de la version cargo », commente Gerd Heinzelmann, directeur général de Liebherr-Aerospace Lindenberg.