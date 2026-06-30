BOC Aviation a annoncé avoir conclu un accord de « purchase and lease back » avec Qatar Airways sur trois de ses Airbus A350-1000. Les appareils sont déjà en service auprès de la compagnie.

« Nous sommes ravis de financer notre premier A350-1000 destiné au Qatar (…) », a déclaré Steven Townend, PDG de BOC Aviation, avant de poursuivre : « Nous avons délibérément renforcé notre position de liquidité en début d’année en vue de transactions de cette envergure. »

Qatar Airways exploite actuellement 28 exemplaires de l’A350-1000. Elle compte également 34 A350-900 dans sa flotte.