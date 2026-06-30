L’implantation de Lufthansa Technik au Portugal se concrétise. La société de maintenance allemande a officiellement inauguré le chantier de construction de son nouveau centre à Santa Maria da Feira, au sud de Porto. Plusieurs officiels étaient présents à la cérémonie, dont le Premier ministre du Portugal Luis Montenegro.

Le site de Lufthansa Technik Portugal couvrira une surface de 55 000 m2 et sera dédié à la réparation de pièces de moteurs et de composants. Représentant un investissement de plusieurs centaines de millions d’euros, il devrait être opérationnel en 2028 et permettra de créer jusqu’à 700 nouveaux emplois dans le secteur aéronautique dans les prochaines années. Il abritera un nouveau pôle TravelTech et IA.

Carsten Spohr, le PDG du groupe Lufthansa, également présent à la cérémonie, a rappelé l’implication du groupe envers le pays. « Grâce à cet investissement de Lufthansa Technik, nous (…) faisons du Portugal un pilier de la maintenance aéronautique européenne. Le Portugal est devenu l’un des sites les plus importants sur le plan stratégique pour notre groupe, au-delà de nos marchés nationaux, et cette installation reflète la confiance que nous accordons aux talents, aux capacités et à l’ambition portugais. Cet engagement profond en faveur de l’industrie et de l’innovation sous-tend également notre vif intérêt pour TAP Air Portugal, qui constitue le prolongement naturel du partenariat avec le Portugal que nous construisons depuis des décennies. »

Aujourd’hui, les sept compagnies du groupe assurent 353 vols hebdomadaires vers Lisbonne, Porto, Faro, Madère et les Açores, et comptent plus de 500 collaborateurs au Portugal – avec l’ambition de porter ce nombre à un millier.