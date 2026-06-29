Airbus Atlantic a confirmé le 29 juin qu’il avait entamé des discussions avec Mecanizaciones Aeronáuticas (MASA) en vue d’une acquisition. Les négociations portent sur le groupe et l’ensemble de ses entreprises, à savoir HIMEC Aero, NMT Aerospace Machining, Gepro Systems et Orisol Montajes Avanzados.

L’objectif est de renforcer les capacités et la compétitivité de toutes les entités qui formeraient le nouveau groupe. Pour Airbus Atlantic, il s’agit de consolider sa compétitivité globale, garantir sa solidité économique et renforcer la résilience de sa chaîne de valeur, alors que toute l’industrie est sous la pression des montées en cadence.

Airbus souligne que les deux parties ont déjà de longues relations, en raison d’une collaboration industrielle de longue date. Il estime que les deux groupes sont complémentaires, notamment dans le domaine de l’usinage et de la conception de machines-outils, ce qui permettrait de renforcer les fondements dans ces domaines et d’améliorer les performances, de stimuler l’innovation et d’œuvre pour la pérennité de la filière.

Si les négociations aboutissent à un accord, l’avionneur assure qu’il garantira l’autonomie opérationnelle et commerciale des sociétés. Elles conserveraient donc leur marque, leur direction, leurs outils.