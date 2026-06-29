La compagnie nationale mongole MIAT Mongolian Airlines envisage l’acquisition de 10 avions commerciaux auprès d’Airbus pour renouveler sa flotte, selon une annonce du ministre mongol des Routes et Transports, Delgersaikhan Borkhuu, lors d’une conférence de presse tenue le 29 juin.

L’objectif principal est de réduire la forte dépendance de sa flotte vis-à-vis des lessors, sa flotte étant aujourd’hui pratiquement exclusivement loués.

La Banque mongole du Commerce et du Développement est pour sa part prête à fournir des garanties financières pour cette initiative. Les types d’appareils concernés par cet achat n’ont pas été divulgués.

MIAT opère actuellement avec une flotte de 10 appareils : 3 Boeing 737-800, 1 737 MAX 8, 1 757-200, 1 767-300ER, 2 787-9 et 2 CRJ700. Elle attend trois autres 737-8 en leasing pour remplacer ses 737NG.