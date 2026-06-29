Le conseil d’administration de China Southern Airlines a approuvé le 27 juin l’acquisition de jusqu’à dix avions cargo auprès de Boeing. La compagnie chinoise envisage ainsi de commander deux 777F et cinq 777-8F pour sa filiale China Southern Airlines Cargo, et de sécuriser des options sur trois 777-8F supplémentaires.

Les appareils ont une valeur de 3,62 milliards de dollars au prix catalogue, 5,24 milliards de dollars si les options étaient exercées. China Southern précise également que les livraisons s’échelonneront sur une période allant de 2027 à 2034.

China Southern Airlines Cargo va ainsi pouvoir moderniser la structure de sa flotte, aujourd’hui composée de dix-neuf 777F. Elle compte également sur ces appareils pour soutenir sa croissance, alors que le e-commerce transfrontalier reste très dynamique et que les exportations chinoises accélèrent. Elle estime par ailleurs que les politiques nationales de développement de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et des nouvelles routes de la soie vont offrir des opportunités.

Il s’agit de la première commande officielle en Chine pour le 777-8F.