SAS planifie une belle phase de croissance sur son réseau long-courrier. A l’occasion d’une conférence de presse, le 30 juin, la compagnie scandinave a annoncé qu’elle allait acquérir jusqu’à 40 appareils de la famille A330, répartis entre A330-300 et A330-900.

La valeur des appareils est estimée à 10 milliards de dollars, ce qui fait de ce projet le plus gros investissement dans la flotte de son histoire. SAS devrait toutefois recourir à des sociétés de leasing pour au moins une partie de la flotte, notamment les A330-300 qui ne sont plus en production. Livrés plus rapidement, ils soutiendront la croissance à court terme.

Les A330-900 permettront par la suite de moderniser la flotte et augmenteront son rayon d’action. Dix-huit d’entre eux ont été acquis directement auprès d’Airbus, mais Rolls-Royce, motoriste exclusif de l’A330neo, parle d’une vingtaine d’appareils commandés, ainsi que de dix droits d’achat.

SAS exploite aujourd’hui huit A330-300 et six A350-900 sur son réseau long-courrier. A330-300 puis A330-900 s’y intégreront donc avec facilité.