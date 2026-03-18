AerCap a signé son plus important contrat pour la famille A320neo. La société de leasing a annoncé l’acquisition d’une centaine d’appareils auprès d’Airbus, 45 provenant de la conversion d’options qu’elle détenait d’un précédent accord et 55 nouveaux appareils. Airbus précise de son côté que les monocouloirs sont répartis entre 23 A320neo et 77 A321neo.

La livraison des appareils débutera en 2028 et s’étendra jusqu’en 2034.

AerCap explique que cet accord est en partie lié à des arrangements qu’elle a conclus avec Frontier Airlines. « Grâce à une étroite collaboration avec trois de nos partenaires de longue date – Frontier Airlines, CFM et Airbus –, l’opération conclue aujourd’hui stimulera la croissance à long terme d’AerCap grâce à un portefeuille d’appareils très prisés et très demandés, tout en permettant à Frontier d’optimiser sa flotte », déclare en effet Aengus Kelly, le PDG d’AerCap.

Pour rappel, en février, Frontier Airlines avait décidé d’opter pour une modération de sa croissance et avait notamment conclu des accords avec AerCap pour restituer 24 A320neo de façon anticipée mais aussi pour financer dix appareils en « sale and lease back » en 2028 et 2029.

En parallèle de la transaction avec Airbus, AerCap va également conclure des contrats de location à long terme avec CFM International pour 48 LEAP-1A, par l’intermédiaire de sa coentreprise avec Safran Aircraft Engines, Shannon Engine Support (SES). Les livraisons doivent débuter au deuxième trimestre 2026.