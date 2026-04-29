Embraer se félicite de détenir un carnet de commandes atteignant de nouveau un niveau record, pour le sixième trimestre consécutif. Il a en effet une valeur de 32,1 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 2 % par rapport au niveau du quatrième trimestre 2025 et de 22 % par rapport à celui du premier trimestre 2025.

Près de la moitié de la valeur du carnet de commandes est représenté par l’aviation commerciale. Avec 15 milliards de dollars, cette valeur est en croissance de 50 % par rapport au premier trimestre 2025, témoignant d’un bon niveau de la demande. Le carnet compte 470 appareils fermes, répartis entre 255 E195-E2, 31 E190-E2 et 184 E175. A cela s’ajoutent des options et des droits d’achat pour 427 appareils. La commande de Finnair pour dix-huit E195-E2 fermes et 28 options et droits d’achat est l’événement phare de ce premier trimestre.

Une autre belle progression a été réalisée par la division Services, dont le carnet de commandes atteint une valeur de 5,1 milliards de dollars, en hausse de 11 % par rapport au premier trimestre 2025.

Celle de la division Avions d’affaires reste stable, à 7,6 milliards de dollars, tandis que l’activité Défense progresse de 5 % sur l’année, faisant atteindre à son carnet de commandes une valeur de 4,4 milliards de dollars. Il compte notamment 32 KC-390.