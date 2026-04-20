Le groupe d’aviation d’affaires Vista, propriétaire notamment de VistaJet et XO, a pris livraison de son premier Bombardier Global 8000, issu de la conversion d’un de ses Global 7500, marquant le lancement d’un vaste programme de modernisation de flotte.

Vista prévoit de transformer l’ensemble de ses 18 appareils, à raison de deux avions par mois, avec l’objectif de constituer d’ici fin 2026 la plus importante flotte mondiale de Global 8000 exploitée en modèle d’abonnement.

La livraison a été effectuée le 15 avril au centre de maintenance Bombardier de Londres Biggin Hill. Le processus de conversion repose sur des améliorations techniques et des mises à jour logicielles, sans modification extérieure de l’appareil. Chaque opération nécessite environ 14 jours d’immobilisation pour un coût estimé à 3 millions de dollars par avion.

Pour rappel, le Global 8000 offre un rayon d’action de 8 000 milles nautiques, permettant des vols sans escale sur les grandes liaisons intercontinentales. Déjà certifié par Transports Canada, la FAA et l’EASA, le Global 8000 est entré en service à la fin de l’année dernière.