La division MRO d'Iberia particulièrement bien occupée pour la reprise

Iberia Mantenimiento, la division MRO de la compagnie espagnole Iberia (groupe IAG) est en train de s'affairer à remettre en service un total de 46 appareils pour le mois de juin afin de répondre à la reprise du trafic attendue cet été. Ces appareils avaient été parqués et préservés durant des mois à cause des restrictions de voyages.



Vingt-neuf des avions qui vont être prochainement remis en service appartiennent à la famille Airbus A320 et aux compagnies aériennes du groupe (23 pour Iberia et 6 pour sa filiale Iberia Express).



Iberia Mantenimiento va également modifier trois Airbus A330 d'Iberia qui étaient opérés comme Preighters depuis la fin de l'année dernière pour les remettre dans leur configuration d'origine, la compagnie espagnole anticipant clairement des pointes de trafic dans les prochaines semaines.



Pour rappel, l'Espagne a considérablement assoupli ses restrictions d'entrées pour de nombreux pays européens depuis quelques jours. Le pays s'alignera également sur le passeport sanitaire européen qui sera mis en application à partir du 1er juillet prochain.



(L'aéroport de Madrid Barajas, hub d'Iberia, le 26 mai dernier. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)