Safran Helicopter Engines et Aura Aero vont approfondir leur collaboration dans le développement du système de propulsion hybride-électrique d’ERA. Les deux partenaires ont signé un accord le 27 juillet portant sur le développement et l’intégration des turbogénératrices Safran sur le prototype d’avion électrique régional du constructeur toulousain et préparant l’industrialisation de ce système propulsif.

Aura Aero prévoit en effet de construire le système de propulsion d’ERA autour de huit propulseurs électriques alimentés par deux turbogénératrices TG600. Développée sur la base de l’Arrano et de deux générateurs électriques GENeUS de Safran Electrical & Power, chaque turbine sera capable de fournir 600 kW d’électricité.

A noter que l’ERA sera également équipé de moteurs ENGINeUS – qui seront aussi présents sur l’Integral E, avion électrique de formation d’Aura Aero.

« Nous sommes particulièrement heureux de franchir cette étape importante dans notre partenariat avec Aura Aero et de contribuer ainsi à faire avancer la décarbonation de l’aviation en lien avec cet avionneur français en devenir. Notre turbogénératrice TG600 sera un élément essentiel du système propulsif hybride de l’avion régional ERA. Nos équipes vont désormais travailler avec celles d’Aura Aero en vue du premier vol d’un prototype », commente Cédric Goubet, président de Safran Helicopter Engines.

Aura Aero précise par ailleurs que 700 ERA ont été précommandés à ce jour.