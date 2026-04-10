La perspective de l’édition 2026 d’EBACE n’a pas transporté les foules. L’EBAA (Association européenne de l’aviation d’affaires) s’est donc résignée le 10 avril à annuler le salon de l’aviation d’affaires, qui devait initialement se tenir à Genève du 2 au 4 juin.

« Il s’agit d’une décision difficile, que nous n’avons pas prise à la légère. Nous savons qu’elle causera de la déception chez les exposants, les partenaires et les participants qui s’étaient engagés pour l’événement de cette année et qui lui avaient accordé leur confiance », a commenté Stefan Benz, directeur général de l’EBAA.

EBACE cherche un nouveau format depuis quelques temps déjà, de façon à répondre au mieux aux attentes du secteur. En 2025, l’EBAA avait déjà tenté une transformation, notamment en supprimant l’exposition statique et en renforçant la dimension B2B et les opportunités de réseautage. 2026 devait signer le retour de l’exposition statique sous un nouveau format, « une attention accrue portée aux opérateurs, de nouvelles opportunités de réseautage, notamment un salon dédié aux opérateurs », le tout organisé avec une structure de coûts mieux en accord avec les attentes des exposants et des visiteurs, selon l’association.

L’annulation du salon, qu’elle considère plus responsable vis-à-vis des sociétés qui s’étaient déjà engagées, permettra à l’EBAA de concentrer ses efforts et ses ressources à une meilleure défense du secteur et à la mise en place de nouvelles initiatives mieux adaptées aux besoins de ses membres.