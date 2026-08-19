American Airlines revient sur son pari du « bring your own device » à bord de sa flotte de monocouloirs. La compagnie américaine a décidé que ses passagers disposeraient d’écrans donnant accès à son système de divertissement en vol sur cette partie de la flotte aussi à partir de 2028.

Elle avait en effet fait un choix différent à la fin des années 2010, en considérant que ses passagers préféraient utiliser leurs propres appareils pour se divertir à bord. Elle avait supprimé les écrans, faisant des économies sur les équipements et ses opérations grâce au gain de masse. Mais Delta Air Lines et United Airlines ayant fait le choix contraire, cela a aussi eu pour conséquence de creuser l’écart avec ses concurrentes en termes d’expérience client.

American Airlines compte désormais remédier à cette situation au plus vite. Tous les monocouloirs Airbus et Boeing livrés ou entrant en rénovation à partir de 2028 seront équipés de sièges dotés d’écrans 4K, parmi les plus grands du secteur. Et « l’installation sur l’ensemble de la flotte devrait être achevée au début de la prochaine décennie », estime-t-elle. Les passagers auront accès à un contenu élargi de divertissement, qui sera personnalisable (avec des recommandations), disposeront de ports USB-C et pourront appairer leur appareil Bluetooth.

Cette décision s’intègre dans le cadre d’un programme de « premiumisation » de la flotte moyen-courrier, qui se met en place avec la modernisation des appareils actuellement en service et la réception de nouveaux appareils et qui devrait porter la part de sièges premium à 40 % (contre 25 % aujourd’hui). Les A319 et A320 sont en cours de modification pour abriter une rangée supplémentaire en classe affaires, avec un rétrofit des A321neo par la suite. Les Boeing 737 MAX 10 compteront 24 fauteuils affaires dès leur livraison. La majorité de la flotte monocouloir sera également dotée de davantage de sièges en main cabin extra (avec plus de place pour les jambes).