Le centre de maintenance lourde de FL Technics à Punta Cana est désormais opérationnel. Il a en effet accueilli son premier appareil le 12 août, un Airbus A320ceo.

Représentant un investissement de 70 millions de dollars, réalisé avec Grupo Puntacana, la nouvelle installation est un hangar à cinq baies, dimensionné pour accueillir des monocouloirs (Airbus de la famille A320 et Boeing de la famille 737). Il couvre une surface de plus de 20 000 m2 et est certifié par les autorités dominicaines et américaines.

Il s’agit du premier site de maintenance lourde installé en République dominicaine et du premier site de ce type de FL Technics dans la région des Amériques. Destinés à dispenser des services techniques critiques et des révisions lourdes, il est équipé d’un outillage avancé. Il pourra employer 2 000 personnes à pleine capacité.

FL Technics souligne qu’il s’agit d’une première étape dans sa stratégie d’implantation en République dominicaine et, plus largement, sur le continent américain. La société prévoit d’ores et déjà d’étendre les capacités de son hangar et d’élargir son offre de services. Elle compte également investir dans la formation en lançant une académie MRO qui formera ses techniciens locaux sur place.