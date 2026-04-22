LATAM va, pour la première fois en Amérique du Sud, installer des fauteuils de classe affaires dans des monocouloirs. La compagnie a en effet décidé d’équiper ses futurs Airbus A321XLR de fauteuils VantageSolo de Thompson Aircraft Seating,

Elle pourra ainsi proposer à ses passagers de s’installer dans des sièges se déployant en lits horizontaux et séparés du reste de la cabine par une porte. Pour la première fois sur monocouloir chez LATAM aussi, ils disposeront d’écrans pour accéder à un système de divertissement en vol. Les voyageurs pourront également appairer leur appareil Bluetooth et profiter d’une connexion Wi-Fi.

Les VantageSolo seront disposés en rangées de 1-1. Le siège ayant été développé spécifiquement pour les monocouloirs, il est capable de proposer de l’espace tout en maintenant un espace de 29 pouces entre chacun, grâce à une configuration en chevron inversé (le passager est donc orienté vers l’allée centrale).

LATAM précise qu’elle a opté pour le siège R3 de Recaro en classe économique.

Elle attend plus d’une dizaine d’exemplaires de l’A321XLR, qui lui seront livrés à partir de 2027.