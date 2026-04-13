Alors que s’ouvre le salon Aircraft Interiors à Hambourg, ExpliSeat a partagé de belles avancées dans les régions les plus dynamiques pour le transport aérien. L’industriel français a en effet signé deux contrats avec des compagnies aux Etats-Unis, ainsi qu’un autre avec une compagnie asiatique, mais est resté très secret sur l’identité de ses nouveaux clients.

Le premier contrat américain porte sur l’installation de TiSeat 2X sur une flotte de CRJ dans le cadre d’une campagne de rétrofit, lancée par une « compagnie majeure ». Le second concerne une installation du même modèle de siège en linefit sur des appareils d’Embraer. C’est la première fois que le TiSeat 2X est sélectionné en linefit sur cette plateforme.

En Asie, une autre « compagnie majeure », et récompensée de cinq étoiles au classement SkyTrax, a sélectionné le TiSeat 2V Prime pour le programme de rétrofit de sa flotte de turbopropulseurs.

« Aux États-Unis, les compagnies aériennes adoptent nos sièges ultralégers pour améliorer l’expérience en cabine sans compromettre leurs équilibres économiques. En Asie Pacifique, cette nouvelle entente confirme la pertinence de nos solutions dans un marché où l’efficacité et la flexibilité opérationnelle sont essentielles », souligne Amaury Barberot, CEO d’Expliseat.

Si les clients n’ont pas été révélés non plus que le nombre d’appareils concernés par ces programmes, Expliseat se réjouit d’avoir doublé son carnet de commandes grâce à ces accords et à ses renouvellement de contrats.

L’équipementier rappelle que le TiSeat 2X offre une réduction de masse allant jusqu’à 30% par rapport aux standards du marché et des coûts de maintenance directe jusqu’à dix fois inférieurs. Témoignant de la montée en gamme des produits et doté d’une ergonomie améliorée, il intègre un rembourrage premium, des finitions plus raffinées, ainsi qu’une recharge USB intégrée dans un porte-tablette/smartphone.