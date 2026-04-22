Delta Air Lines fait évoluer son produit Delta One avec l’Airbus A350-1000. La compagnie américaine a dévoilé la nouvelle suite Delta One de nouvelle génération, qui sera lancée avec la livraison des premiers appareils début 2027. Elle a opté pour le siège VantageNOVA de Thompson Aero Seating, dont elle est la cliente de lancement.

Avec le VantageNOVA, elle pourra proposer à ses passagers un fauteuil se déployant en lit horizontal de 190 cm, doté de coussins à mémoire de forme, d’une literie Missoni et d’un écran de 24 pouces, le plus grand disponible dans les avions de la compagnie. Elle a également opté pour l’option « position zéro G ». Les sièges seront disposés en épis inversés, orientés vers les hublots, renforçant l’impression d’intimité. Les sièges du milieu seront équipés d’un séparateur coulissant. Tous disposeront d’une surface de chargement sans fil, d’un dispositif pour maintenir les tablettes ou smartphones, d’un éclairage personnalisable et de commandes tactiles.

Thompson Aero Seating précise que le VantageNOVA avec les options de Delta est en cours de révision de concept. Une fois cette phase terminée, les sièges seront envoyés chez Airbus à Toulouse pour des essais techniques.

Les A350-1000 intégreront également une nouvelle conception cabine qui permettra de proposer un pouce supplémentaire de pitch. Delta précise que l’appareil disposera de 50 % de sièges premium.

En parallèle, elle annonce que la cabine Delta One va être installée sur ses A330-200 et -300, dans le cadre d’un programme de réaménagement.

Sur les deux types – A350-1000 et A330ceo –, un espace de self service est prévu pour les clients Delta One. Il se situera au niveau de l’entrée principale sur A350 et à l’avant sur A330. Les appareils permettront également d’appairer un appareil en Bluetooth et de charger un smartphone avec une prise USB-C sur chaque siège, dans l’ensemble de l’appareil.