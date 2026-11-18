Pour la première fois, Aer Lingus va installer une cabine premium economy à bord de ses avions. La compagnie a annoncé le 18 novembre qu’elle allait réaménager dix de ses Airbus A330, avec une nouvelle classe affaires construite autour de suites, cette nouvelle premium economy et une classe économique rafraîchie. Le premier appareil réaménagé entrera en service avec sa nouvelle configuration le 1er octobre 2027 sur la liaison Dublin – New York (JFK).

La nouveauté majeure se situera donc au niveau de la premium economy. Aer Lingus a choisi de l’équiper de sièges R4 de Recaro. Ils seront 28, disposés en quatre rangées de 2-3-2 fauteuils. Le R4 offrira un pitch de 38 pouces, une largeur de 18 à 19 pouces et une inclinaison de 8 pouces. Le service sera également adapté, avec un dîner à trois plats et des aménagements améliorant le confort (écouteurs à réducteur de bruit, ailettes pour plus d’intimité).

Devant, la classe affaires comptera elle aussi 28 fauteuils. La compagnie a opté pour les suites Elevation de Collins Aerospace, qui seront disposées en rangées de 1-2-1 et équipées d’une porte pour préserver l’intimité. Chaque siège pourra se déployer en lit horizontal de 198 cm de long, avec une literie de qualité. Un espace de libre-service sera également aménagé pour permettre aux passagers de s’hydrater ou se restaurer tout au long de leur vol.

Enfin, la classe économique sera rafraîchie, afin de véhiculer une impression accrue de confort et d’espace. Elle disposera de sièges ergonomiques, avec un appuie-tête réglable en cuir. Là aussi, les passagers auront accès à un espace de restauration en libre-service.

Dans toutes les cabines, un nouveau système de divertissement en vol, Astrova de Panasonic, sera installé. Les voyageurs pourront y connecter leurs propres écouteurs en Bluetooth et disposeront d’un port USB-C. Ils pourront également profiter d’une connexion en Wi-Fi, grâce au système Starlink, déjà disponible sur toutes les liaisons transatlantiques de la compagnie.