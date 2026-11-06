Singapore Airlines a décidé de réviser son produit pour améliorer encore l’expérience de ses passagers. La compagnie a notamment consacré un investissement de 1,56 milliard de dollars (2 milliards de dollars singapouriens) dans de nouvelles cabines, qui équiperont ses 31 Boeing 777-9. La nouvelle classe affaires, conçue avec Recaro, sera également installée en rétrofit sur les 41 Airbus A350 qu’elle utilise sur son réseau long-courrier à partir du second semestre 2027, dont ses sept A350-900ULR, qui recevront aussi, pour la première fois, la nouvelle première classe.

Cette première classe, produite par Collins Aerospace, a été pensée comme un sanctuaire par la compagnie et la société de design PriestmanGoode. Equipée de portes coulissantes et de cloisons aux courbes élégantes, chaque suite doit offrir une sensation d’intimité, d’exclusivité et d’espace. Le fauteuil, revêtu de cuir Poltrona Frau, offre de nombreuses possibilités de réglage : ailettes latérales, soutien lombaire supérieur et inférieur, accoudoirs, repose-jambes et ottoman. Les voyageurs voyageant ensemble et disposant des sièges centraux pourront ouvrir le séparateur pour partager leur espace et aller jusqu’à déplacer les sièges pour former un canapé deux places ou un grand lit double et plat de plus de deux mètres de long (80 pouces) et 1,52 mètre de large (60 pouces).

Chaque siège offre la possibilité de dîner avec un compagnon, en face à face, grâce à l’ottoman et une table offrant suffisamment d’espace pour accueillir deux repas. Ils disposent également d’un socle de recharge sans fil, de ports USB-C et d’une prise secteur. Divers rangements (penderie personnelle, tiroir de toilette, compartiment à bagages sous l’ottoman) permettent de conserver ses affaires à portée. Le système de divertissement s’affiche par ailleurs sur un écran individuel tactile 4K de 32 pouces. Pour la nuit, l’équipage prépare le lit avec un surmatelas, des draps en coton 100 %, une couette et un choix d’oreillers.

Six suites de première seront disponibles sur 777-9, et quatre sur A350-900ULR.

Le siège de classe affaires a été réfléchi avec Recaro et BMW Designworks, comme un espace personnel confortable et modulable, avec un pitch de 50 pouces. Les sièges en milieu de cabine sont dotés de séparateurs centraux réglables électroniquement pour adapter le niveau d’intimité, voire créer un lit double pour certains. Tous sont équipés de portes coulissantes. L’ergonomie a été améliorée pour offrir une inclinaison plus fluide et naturelle, avec un soutien du dos, des jambes et du corps améliorant le confort. Une fois déployé, le siège devient un lit plat de 79 pouces de long et jusqu’à 24 pouces de large, et Singapore Airlines le complète avec un drap matelassé avec mousse à mémoire de forme. Le divertissement en vol est accessible sur un écran tactile 4K de jusqu’à 22 pouces (20 pouces sur 777).

Recaro souligne qu’il aura plus de 3 500 sièges à fournir à Singapore Airlines dans le cadre de ce programme. La classe affaires des 777-9 abritera en effet 54 sièges, celle des A350-900 long-courrier 42 et celle des A350-900ULR 70.

Les fauteuils de premium economy (de Safran Seats) ne changeront pas sur A350-900. En revanche, les 777-9 seront dotés d’un nouveau modèle, produit par Collins Aerospace. Proposant un pitch de 40 pouces (un mètre), revêtu de cuir pleine fleur, il est doté d’un appuie-tête réglable dans quatre directions, d’un repose-jambes et d’un repose-pieds. Il est également large de 48,2 cm et peut s’incliner de 22,8 cm. Des rangements sont prévus pour que le passager puisse garder les objets essentiels à portée de main, et une tablette à cocktail évite le déploiement de la table s’il n’est pas nécessaire. Les passagers pourront également utiliser leur liseuse et le support pour tablette/smartphone à leur disposition, et recharger leur appareil grâce au port USB-C intégré. Les écrans pour accéder au divertissement en vol, tactile et haute définition, pourront mesurer jusqu’à 16 pouces.

Trente-six fauteuils composeront la cabine premium economy dans chaque 777-9, disposés en rangées de 2-4-2.

Collins Aerospace sera également responsable du nouveau fauteuil de classe économique qui équipera les Triple Sept. Couvert d’un revêtement en mélange de laine, il est conçu avec des coussins ergonomiques, équipé d’un appuie-tête réglable dans quatre directions et d’un mécanisme d’inclinaison repensé permettant une inclinaison de 15,24 cm. Singapore Airlines assure que sa conception améliore le dégagement pour les genoux et les tibias, alors que le pitch se situe entre 30 et 32 pouces.

Les passagers disposeront tous de ports USB-C, voire USB-A et d’une prise secteur sur certains appareils. Ils pourront ranger de petits objets personnels dans un espace de rangement sous l’écran et profiter d’un écran tactile 4Kde 13 pouces pour utiliser le système de divertissement en vol.

Les 777-9 compteront 204 places en classe économique.