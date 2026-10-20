Embraer et Recaro ont célébré la livraison du premier E175 d’American Airlines (et des Etats-Unis) équipé de fauteuils de l’équipementier allemand. La compagnie a choisi le modèle R2.

Recaro explique que le fauteuil a été sélectionné pour ses qualifications de pré-certification et sa disponibilité. Fin et conçu avec un design élancé, il offre maximise l’espace personnel et pour les jambes. Il est également équipé d’un support pour tablette et d’un appui-tête réglable dans six positions. Les sièges seront équipés des housses de la compagnie aérienne.

Pour Embraer, cette livraison inaugure une nouvelle expérience en cabine, qui accompagne à la fois le programme de modernisation d’American Airlines et l’évolution continue de la plateforme E-Jet. L’avionneur souhaite en effet améliorer l’environnement de la cabine et l’expérience des passagers pour qu’ils se rapprochent de ceux de la famille E2.

« Alors que nous entamons notre troisième année de partenariat avec Embraer, nous sommes fiers que nos solutions de sièges, à l’image du modèle R2, best-seller de la marque, continuent d’offrir le confort, la qualité et la fiabilité que nos clients attendent. Voir notre R2 faire son entrée sur le marché américain à bord d’un Embraer E175 d’American Airlines pour la première fois constitue une étape importante pour Recaro », a déclaré Mark Hiller, PDG de Recaro Aircraft Seating et de Recaro Holding.