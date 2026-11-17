Lufthansa va expérimenter une montée en gamme de sa classe affaires sur son réseau court et moyen-courrier. La compagnie allemande a annoncé le 17 novembre l’installation de huit fauteuils « Premium Business Seat » sur 6 Airbus A320ceo.

Ces appareils desserviront trois destinations depuis Francfort, à savoir Athènes, Nice et Le Caire. La liaison vers la capitale égyptienne est évidemment la plus longue, avec des temps de vol de l’ordre de 4 heures.

Les sièges de type « recliner » occuperont les deux premières rangées de la cabine affaires, avec une configuration 2-2 remplaçant l’aménagement habituel à six sièges de front. Lufthansa annonce un pas entre les sièges de près d’un mètre, un dossier inclinable ainsi qu’un repose-jambes et un repose-pieds intégrés.

Le premier appareil réaménagé doit entrer en service commercial le 16 décembre sur plusieurs lignes non précisées, La commercialisation de ses sièges est proposée dès maintenant pour des vols opérés à partir du 1er mars sur les trois lignes sur lesquelles ces appareils seront déployés régulièrement.

La compagnie allemande présente cette initiative comme une expérimentation commerciale destinée à mesurer la demande pour davantage de confort sur les vols court et moyen-courriers, mais aussi l’acceptation de différentes modalités de réservation. Les résultats serviront à décider d’un éventuel élargissement de l’offre.

Lufthansa profitera également du réaménagement des six A320 pour y installer la nouvelle connectivité Wi-Fi du groupe reposant sur Starlink.