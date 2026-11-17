MTU Aero Engines a officiellement inauguré le 16 novembre son nouveau centre mondial d’ingénierie à Munich, en présence du chancelier allemand Friedrich Merz et du ministre-président de Bavière Markus Söder.

Le motoriste allemand a investi plus de 100 millions d’euros dans cette nouvelle infrastructure qui viendra renforcer ses capacités de recherche et développement dans les domaines de la propulsion aéronautique civile et militaire.

D’une superficie supérieure à 20 000 m2, le bâtiment pourra accueillir jusqu’à 1 000 salariés, en regroupant différentes équipes d’ingénierie et de développement technologique.

Les travaux porteront notamment sur l’amélioration du rendement des moteurs aéronautiques et la réduction de leurs émissions, ainsi que sur le développement de nouveaux matériaux, de composites légers et de procédés avancés de fabrication et de réparation. MTU ajoute que le centre contribuera également aux recherches sur les futurs systèmes de propulsion militaires, notamment pour les nouvelles générations d’hélicoptères et d’avions de combat.