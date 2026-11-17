Après en avoir annulé l’édition 2026, l’Association européenne de l’aviation d’affaires (EBAA) continue de réfléchir à l’avenir du salon EBACE. Mais même si elle constate un « nouvel élan » dans ses activités, l’association annonce d’ores et déjà que le salon ne fera pas son retour en 2027.

Elle prévoit en effet de mener une réévaluation du format de la convention avec le soutien d’un organisme professionnel tiers indépendant, afin de déterminer le contenu, le format, le calendrier et le lieu les mieux adaptés au nouveau marché européen de l’aviation d’affaires. Elle compte sur ce regard extérieur (mais expert en matière d’événements basés en Europe) pour parvenir à une analyse objective des besoins et des opportunités et éviter de suivre un modèle d’événement prédéterminé. Les conclusions de cette analyse devraient être rendues mi-2027.

« Les attentes de nos membres, des exposants et du secteur dans son ensemble ont évolué. Plutôt que de nous précipiter vers une nouvelle édition, nous estimons qu’il est important de marquer une pause en 2027 et de prendre le temps d’évaluer correctement ce que la communauté européenne de l’aviation d’affaires attend d’un événement phare en termes de format, de contenu, de calendrier et de lieu », explique Stefan Benz, directeur général de l’EBAA.

En attendant, l’association a déjà modifié son fonctionnement et a mis en place un dialogue plus régulier et plus structuré entre les acteurs de la filière, au moyen de réunions publiques, d’interactions plus étroites avec les associations nationales et les représentants du secteur, ou encore de l’EBAA Week, dont la première édition se tient actuellement à Bruxelles.