Middle East Airlines (MEA) va bientôt devenir un nouvel opérateur de l’A321XLR. Airbus a en effet livré le premier exemplaire destiné à la compagnie le 17 novembre. L’avionneur rappelle par ailleurs que MEA avait été la première compagnie à signer une commande ferme pour l’A321XLR en 2019.

Celle-ci a prévu d’intégrer cinq exemplaires de l’appareil à sa flotte. Ils participeront ainsi à sa modernisation et lui donneront une nouvelle touche de flexibilité, qui permettra de mieux adapter ses capacités à la demande. Ils pourront aussi bien desservir des destinations régionales que des routes long-courrier avec une demande ne nécessitant pas l’utilisation de ses A330-200 (ou de ses futurs A330-900).

MEA a choisi d’aménager ses appareils avec une configuration biclasse de 160 places, avec 22 fauteuils déployables en lits horizontaux en classe affaires et 138 sièges de classe économique.