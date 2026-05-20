Japan Airlines (JAL) a signé un contrat de 10 ans avec GE Aerospace pour la maintenance et la révision des systèmes avioniques de sa flotte de Boeing 787. L’accord a été conclu sur le site de GE Aerospace à Brisbane, en Australie.

Dans le cadre de ce contrat, le centre de maintenance de Brisbane assurera les prestations de réparation ainsi que le support en stocks pour les systèmes avioniques équipant les 787 exploités par JAL et ses filiales (notamment ZIPAIR). La gestion du programme et le support matériel seront pilotés depuis les installations de GE Aerospace à Singapour, en s’appuyant sur le réseau régional du motoriste et équipementier.

GE Aerospace est l’équipementier d’origine (OEM) du « Common Core System » et de plusieurs systèmes avioniques du 787 qui sont couverts par cet accord. Il s’agit du premier contrat de support client pour systèmes avioniques signé par GE Aerospace avec une compagnie japonaise.

Japan Airlines exploite 53 Boeing 787 motorisés par des GEnx‑1B, au sein d’une flotte comprenant notamment 117 gros-porteurs.