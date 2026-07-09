Aircalin a sécurisé le financement de son premier Airbus A350-900. Après avoir obtenu confirmation par l’Etat de l’éligibilité de l’opération au dispositif de défiscalisation outre-mer, la direction a signé le 6 juillet des accords de financement avec un pool bancaire conduit par le groupe BPCE-Natixis CIB.

La compagnie de Nouvelle-Calédonie précise que le financement repose sur trois piliers. Il compte déjà une aide de l’Etat par le biais du dispositif de défiscalisation, à hauteur de 70,1 millions d’euros. A cela s’ajoute le prêt bancaire déjà évoqué, qui regroupe le groupe BPCE, la Banque calédonienne d’investissement, la banque de Nouvelle-Calédonie, la BRED et le CIC – pour un montant non dévoilé. Le reste sera financé par les fonds propres d’Aircalin. Elle souligne que, ce faisant, elle n’a pas eu recours à une participation de la Nouvelle-Calédonie, contrairement à ce qui avait été envisagé au moment de la décision d’acquérir deux A350.

L’Airbus dont le financement a été bouclé intégrera la flotte en décembre prochain. Le second est attendu au milieu de l’année 2028. Les appareils remplaceront l’un de ses A330-900. Ils offrent 15 % de capacité en plus, une consommation réduite de 25 % et un rayon d’action accru. Ils permettront de renforcer la desserte du Pacifique, de l’Asie et de l’Europe au départ de la Nouvelle-Calédonie, et notamment la ligne Nouméa – Bangkok – Paris.

Pour rappel, Aircalin vient également de conclure un accord de financement PDP avec Jackson Square Aviation, pour la soutenir dans le versement des acomptes pré-livraison à Airbus. Il couvre les deux appareils.