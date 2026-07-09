Ajet va avoir recours à BOC Aviation pour intégrer cinq Airbus A321neo à sa flotte. La société de leasing annonce en effet qu’elle va placer cinq des appareils de son carnet de commandes chez Airbus auprès de la compagnie turque.

Les A321neo concernés seront motorisés par le GTF de Pratt & Whitney, et livrés en 2028.

Il s’agit du premier accord signé directement entre la filiale de Turkish Airlines et BOC Aviation.

« Nous sommes ravis d’entamer notre coopération avec BOC Aviation dans le cadre de cet accord. Alors qu’AJet poursuit son développement, l’arrivée d’A321neo jouera un rôle important dans la modernisation de notre flotte, l’extension de notre réseau et la réalisation de nos objectifs de développement durable », a commenté Kerem Sarp, PDG d’AJet.

Ajet exploite déjà près d’une vingtaine d’A321neo à ce jour.